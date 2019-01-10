Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Затопление тоннеля в столичном Тушине, вызванное прорывом дамбы Канала имени Москвы, могло произойти из-за нарушений при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

Представитель городских властей подчеркнул, что пока рано говорить о том, какая версия наиболее близка к истине. Сперва ситуацию должны изучить специалисты проектировщики.

"Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие- то допущены отклонения", – пояснил Бирюков.



Вода в тоннель попала утром 10 января. В итоге грунт у Тушинского тоннеля, в котором в момент ЧП не было автомобилей, просел на площади в 75 квадратных метров.

Как ранее отмечал Бирюков, сейчас в тоннеле примерно 300 тысяч кубометров воды. Специалисты вынуждены откачивать ее постепенно, чтобы не разрушить тело дамбы.

По словам Сергея Собянина, последствия аварии планируют устранить до утра 11 января. На участке задействованы работники всех городских служб.

Мэр добавил, что и-за большого количества воды и грязи в тоннеле пришлось остановить движение. Чтобы избежать неудобств, пассажирам наземного транспорта рекомендовали искать маршруты объезда перекрытого участка Волоколамского шоссе.

В частности, движение в сторону области организовали по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона "Спартак".

По свидетельствам очевидца, подъехавшего к тоннелю уже после затопления, вода была цвета какао. Водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути.

