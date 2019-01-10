Движение транспорта по Волоколамскому шоссе полностью восстановлено

Движение по дублеру Тушинского тоннеля в сторону ул.Свободы открыто. Ул. Свободы также открыта для движения. Восстановлено движение троллейбусов. Ограничений в районе Тушинского тоннеля больше нет! pic.twitter.com/KNSBQDeDSA — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Движение транспорта по Волоколамскому шоссе полностью восстановили. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"В центр по Тушинскому тоннелю движение тоже запущено. Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра", – говорится в сообщении ЦОДД.

Подчеркивается, что движение по дублеру Тушинского тоннеля в сторону улицы Свободы открыто. Кроме того, автомобилистов пустили на саму улицу Свободы. На участке восстановили движение троллейбусов. Ограничений в районе тоннеля больше нет.

Ранее в Центре сообщили, что восстановлено движение транспорта по тоннелю в районе аварии на Канале имени Москвы в сторону области.

Что произошло

Утром 10 января случился прорыв дамбы Канала имени Москвы. Потоки воды и грязи хлынули в автомобильный тоннель. В результате ЧП никто не пострадал, так как в момент аварии на трассе не было машин.

Чтобы оградить автомобилистов от возможных последствий, движение ограничили, а участок от станции метро "Сокол" в сторону области перекрыли. Самим водителям посоветовали объезжать район происшествия и заранее продумать маршруты.

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр



Грунт у Тушинского тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин. Позже он отметил, что давать оценку инциденту пока рано, поскольку речь идет о сложном гидравлическом и транспортном узле.

Регулярно проводимая проверка объекта доказывает, что авария не имеет отношения к шлюзам № 7 и 8. По словам Елянюшкина, при последнем обследовании канала, которому уже около 80 лет, никаких нарушений выявлено не было.

Устранение последствий аварии

На месте инцидента по поручению Сергея Собянина развернули оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Петр Бирюков. В работе штаба были задействованы сотрудники всех городских служб.

Собянин сообщил, что при аварии в Тушинском тоннеле никто не пострадал

Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе после затопления не потребует серьезного ремонта, рассказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, достаточно было убрать воду и песок.

Также были созданы дополнительные резервы сил и средств для своевременного реагирования на осложнение дорожной ситуации. Ситуационный центр Управления ГИБДД Москвы координировал действия нарядов ДПС и следил за ситуацией в городе.

Специалисты ФГБУ "Канал имени Москвы" приступили к изыскательским работам на месте, где произошло затопление Тушинского тоннеля. Им предстоит дать экспертные оценки, а также определить сроки проведения работ по устранению последствий аварии.

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Восстанавливать поврежденную дамбу в районе Тушинского тоннеля специалисты начнут примерно в середине февраля. Как пояснил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, непосредственно на проезжую часть вытекло немного воды. Он пояснил, что основная масса воды перетекла с одного уровня дамбы на другой.

Работа общественного транспорта

Тем временем пассажирам городского наземного транспорта рекомендовали искать маршруты объезда перекрытого участка Волоколамского шоссе.

"В район Митино: от станции метро "Тушинская" – автобусы №2, 210, 266, 400т, 614, 930; от станции метро "Сходненская" – автобусы №267, 400к; от станции метро "Речной вокзал" – автобус №451. <...> В район Тушино: от станции метро "Сокол" – трамвай №6; от станции метро "Сходненская" – трамвай №6, троллейбус №70к, автобусы №43, 96, 212, 267, 400к", – отметили в Московском транспорте.

Фото: Агентство "Москва"/ Авилов Александр

Причины аварии

Затопление тоннеля в столичном Тушине, вызванное прорывом дамбы Канала имени Москвы, могло произойти из-за нарушений при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году. Такую версию спустя несколько часов после случившегося озвучил Петр Бирюков.

Поток воды в Тушинском тоннеле удалось остановить

Очевидцы

Один из очевидцев происшествия рассказал, что сам прорыв дамбы он не застал, а когда появился на месте ЧП, там уже работали спецслужбы. По словам автомобилиста, он проезжал мимо. Мужчина увидел, как водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути.

Он также отметил, что вода, которая хлынула в Тушинский тоннель, была цвета какао.

Еще один очевидец ЧП – Марина рассказала, как из-за провала грунта не смогла даже отъехать от своего дома. По ее словам, транспорт стоял на Волоколамском шоссе.

"В это время было уже очень много спецтехники, дорожный патруль, аварийные службы. Также было перекрыто движение в центр, чтобы люди, которые хотели въезжать в туннель, спокойно сворачивали с эстакады. Несмотря на аварию, все организовали отлично. Люди реагировали спокойно, разворачивались. Правда, мне все же пришлось отменить визит к врачу", – поделилась Марина.