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18:25

Специалисты приступили к экспертизе на месте аварии в Тушинском тоннеле

происшествия транспорт

18:25

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Специалисты ФГБУ "Канал имени Москвы" приступили к изыскательским работам на месте, где произошло затопление Тушинского тоннеля. Им предстоит дать экспертные оценки, а также определить сроки проведения работ по устранению последствий аварии, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"По состоянию на 18:00 уровень воды в межбьефовом пространстве над Тушинским тоннелем спущен до нулевого уровня", – сообщили в пресс-службе.

Как ранее отметил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, пока рано давать оценку случившегося, поскольку речь идет о непростом транспортном и гидротехническом узле.

По одной из версий, причиной ЧП могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.

Вода начала поступать в Тушинский тоннель столицы утром 10 января. В результате ЧП никто не пострадал, так как в момент аварии на трассе не было автомобилей.

В настоящее время движение транспорта по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области запущено в Тушинском тоннеле столицы.

Сотрудники ЦОДД сообщили, что автомобилистов по-прежнему не пускают на улицу Свободы, которая остается перекрытой. В ближайшее время водителям должны разрешить ездить по Волоколамскому шоссе по направлению в центр города.

происшествия транспорт

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