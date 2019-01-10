Восстановление дамбы у Тушинского тоннеля начнут в середине февраля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Специалисты начнут восстанавливать поврежденную дамбу в районе Тушинского тоннеля примерно в середине февраля. Об этом РИА Недвижимость сообщил руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"Физически работы по восстановлению дамбы начнутся примерно 15 февраля", – сказал он.

По его словам, непосредственно на проезжую часть вытекло немного воды. Елянюшкин пояснил, что основная масса воды перетекла с одного уровня дамбы на другой.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что для уборки песка из Тушинского тоннеля потребуется около 150 грузовиков "КамАЗ".

Затопление тоннеля произошло в четверг утром. Из-за инцидента полиции пришлось ввести несколько рубежей отвода транспорта на Волоколамском шоссе. На площадке был организован оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Петр Бирюков.

На время проведения работ пассажирам наземного транспорта рекомендовали искать маршруты объезда перекрытого участка Волоколамского шоссе.