Песок из Тушинского тоннеля вывезут 150 автомобилей "КамАЗ"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что для уборки песка из Тушинского тоннеля потребуется около 150 грузовиков "КамАЗ".

"Песка очень много, я думаю, что, по моей оценке, надо будет примерно до 150 автомобилей "КамАЗ", чтобы вывести этот песок, возможно, даже больше", – сказал Ликсутов в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что все готово для того, чтобы вывозить песок. Кроме того, по его словам, уже около 30 машин уехали с места аварии на вывоз песка.

Ликсутов добавил, что, по предварительным данным, пока нет серьезных проблем с необходимым ремонтом тоннеля в столичном Тушине.

Ранее стало известно, что увеличили сброс воды через шлюз № 8 Канала имени Москвы, чтобы специалисты смогли заделать промоину в грунте, которая привела к затоплению тоннеля.

Вода затопила тоннель в четверг, 10 января. В итоге грунт у Тушинского тоннеля, в котором в момент ЧП не было автомобилей, просел на площади в 75 квадратных метров.



По словам Сергея Собянина, последствия аварии планируют устранить к утру пятницы. На участке работают сотрудники всех городских служб.

Собянин уточнил, что из-за большого количества воды и грязи в тоннеле пришлось остановить движение. Чтобы избежать неудобств, пассажирам наземного транспорта рекомендовали искать маршруты объезда перекрытого участка Волоколамского шоссе.