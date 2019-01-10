Рубежи отвода транспорта ввели на Волоколамском шоссе после аварии

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Полиция ввела несколько рубежей отвода транспорта на Волоколамском шоссе после аварии на Канале имени Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Сотрудники ДПС регулируют ограничение транспорта и обеспечивают бесперебойность движения. Ограничено движение транспорта по Волоколамскому шоссе в сторону области от транспортной развязки "Сокол" до Тушинского проезда и по направлению в сторону центра от МКАД до улицы Академика Курчатова. Ограничены съезды с МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра и Трикотажный проезд.

Сейчас проработана временная схема организации движения. Она предполагает восстановление движения по Волоколамскому шоссе в сторону области с перепуском его через встречное направление Тушинского тоннеля. Для этого сейчас под контролем сотрудников ГИБДД на дороге выставляют полимерные блоки.

Наряды ДПС сопровождают коммунальную и строительную технику. Созданы дополнительные резервы сил и средств для своевременного реагирования на осложнение дорожной ситуации. Ситуационный центр Управления ГИБДД Москвы координируют действия нарядов ДПС и следит за ситуацией в городе.

В ЦОДД подтверждали, что для организации временной схемы дорожного движения в районе аварии на Канале имени Москвы устанавливают заграждения. В центре уточнили, что воды в тоннеле уже нет. Городские службы вывозят песок, автомобильное движение должно открыться в ближайшее время.

Последствия аварии около Тушинского тоннеля планируют устранить к утру пятницы



10 января Тушинский тоннель затопило, предположительно, из-за провала грунта. В момент происшествия машин в тоннеле не было, пострадавших нет. Для ликвидации последствий прорыва был создан оперативный штаб, который возглавил заммэра города, глава департамента ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

ЧП не повлияло на работу столичного метрополитена. При этом, как подчеркнули представители метро, подземка готова к повышенному пассажиропотоку вечером. Восстановить движение по Волоколамке обещали к 11 января.

Специалисты остановили поток воды, который в течение дня прибывал в Тушинский тоннель из-за прорыва дамбы. Спустить воду до нулевого уровня планируется к 18:00.

Заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что Тушинский тоннель после затопления не потребует серьезного ремонта. Глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин отметил, что специалисты не выявили нарушений при проверке шлюзов канала, они проводят проверки регулярно.