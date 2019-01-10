Поток воды в Тушинском тоннеле удалось остановить

Специалисты сумели остановить поток воды, который в течение дня прибывал в Тушинский тоннель из-за прорыва дамбы. Спустить воду до нулевого уровня планируется к 18:00, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Канал имени Москвы".
Отмечается, что в 16:30 уровень воды в межбьефовом пространстве над тоннелем составлял около одного метра. Когда воду спустят до нулевого уровня, на месте выполнят изыскательские работы, дадут экспертные оценки, а также определят сроки ликвидации последствий ЧП. Некоторое время назад из затопленного тоннеля начали вывозить грунт.
Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин отметил, что торопиться с оценкой произошедшему не стоит, так как речь идет о сложном транспортном и гидротехническом узле.
"Конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предаварийными. Но раз ситуация произошла, мы будем проводить глубокий анализ случившегося с профильными институтами и обнародуем результаты этой работы", – сказал Елянюшкин.
Причиной аварии могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.
Утром 10 января в Тушинском тоннеле случился провал грунта на площади 75 квадратных метров. В итоге на дорогу хлынули потоки воды и грязи. Движение автомобилей ограничили, а участок изолировали. На площадке создали оперативный штаб, возглавляемый заместителем мэра города Петром Бирюковым.
Позже стало известно, что проверка шлюзов Канала имени Москвы не выявила нарушений.
Последствия аварии около Тушинского тоннеля планируют устранить к утру пятницы
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.