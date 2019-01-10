Поток воды в Тушинском тоннеле удалось остановить

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Специалисты сумели остановить поток воды, который в течение дня прибывал в Тушинский тоннель из-за прорыва дамбы. Спустить воду до нулевого уровня планируется к 18:00, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Канал имени Москвы".

Отмечается, что в 16:30 уровень воды в межбьефовом пространстве над тоннелем составлял около одного метра. Когда воду спустят до нулевого уровня, на месте выполнят изыскательские работы, дадут экспертные оценки, а также определят сроки ликвидации последствий ЧП. Некоторое время назад из затопленного тоннеля начали вывозить грунт.

Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин отметил, что торопиться с оценкой произошедшему не стоит, так как речь идет о сложном транспортном и гидротехническом узле.

"Конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предаварийными. Но раз ситуация произошла, мы будем проводить глубокий анализ случившегося с профильными институтами и обнародуем результаты этой работы", – сказал Елянюшкин.

Причиной аварии могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.

Утром 10 января в Тушинском тоннеле случился провал грунта на площади 75 квадратных метров. В итоге на дорогу хлынули потоки воды и грязи. Движение автомобилей ограничили, а участок изолировали. На площадке создали оперативный штаб, возглавляемый заместителем мэра города Петром Бирюковым.

Позже стало известно, что проверка шлюзов Канала имени Москвы не выявила нарушений.

