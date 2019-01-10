Дорожные заграждения установят в районе аварии на Канале имени Москвы

Заграждения для организации временной схемы дорожного движения устанавливают в районе аварии на Канале имени Москвы, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.
В центре уточнили, что воды в тоннеле уже нет. Городские службы вывозят песок, автомобильное движение откроется в ближайшее время.
Водители смогут двигаться в область по Волоколамскому шоссе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона "Спартак". В центр движение по Волоколамскому шоссе временно запрещено. Объехать участок можно по Ленинградскому шоссе и проспекту Маршала Жукова.
Утром 10 января Тушинский тоннель затопило, предположительно, из-за провала грунта. В момент происшествия машин в тоннеле не было, пострадавших нет.
Последствия аварии около Тушинского тоннеля планируют устранить к утру пятницы
В шлюзе продолжается аварийный сброс воды. Предполагается, что примерно через восемь часов ее уровень опустится ниже нужной глубины.
Из-за ЧП вводилось ограничение движения по Волоколамскому шоссе в обоих направлениях. Водителям рекомендовали объезжать подтопленный тоннель по Ленинградскому шоссе и строго соблюдать предписания дорожных знаков.
Пассажирам городского наземного транспорта также посоветовали искать маршруты объезда. Восстановить движение по Волоколамке обещали к 11 января.
ЧП не повлияло на работу столичного метрополитена. При этом, как заверили представители метрополитена, подземка готова к повышенному пассажиропотоку вечером.
Глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин заявил, что специалисты регулярно проверяют техническое состояние шлюзов канала. Никаких нарушений они не обнаружили.
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