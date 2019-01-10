Тушинский тоннель после затопления не потребует серьезного ремонта

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе после затопления не потребует серьезного ремонта, рассказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Достаточно будет убрать воду и песок, и движение может быть запущено", – цитирует заммэра ТАСС. По словам Ликсутова, коммунальщики уже начали вывозить часть песка.

Ранее заммэра уточнил, что для уборки песка потребуется около 150 грузовиков "КамАЗ".

Вода затопила тоннель в четверг, 10 января. Грунт у Тушинского тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров. В момент происшествия в тоннеле не было машин, никто не пострадал.

Для ликвидации последствий прорыва был создан оперативный штаб, его возглавил заммэра Москвы, глава департамента ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Сергея Собянина, последствия аварии планируют устранить до утра 11 января. На участке задействованы работники всех городских служб.