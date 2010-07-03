Навигация на Канале имени Москвы начнется 24 апреля

Навигация по Каналу имени Москвы начнется 24 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Недочеты при проектировании Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе и низкое качество строительно-монтажных работ и материалов стали причиной январской аварии на дамбе Канала имени Москвы. Завершить восстановление поврежденного участка между шлюзами №7 и №8 планируется в июне. Перевозки по рекам Центральной России стартуют по графику – 24 апреля", – сообщило агентству ФГУП "Канал имени Москвы".
В пресс-службе предприятия добавили, что по завершении работ на аварийном участке возьмут проектные решения 2000 года с доработкой и усилением элементов. На участке поставят дополнительную контрольно-измерительную аппаратуру. Стоимость работ может превысить 200 миллионов рублей.
На этот участок "Канала имени Москвы" приходится 2,6 процента от всего объема судопропуска Центральной России. В прошлом году здесь прошло 2900 судов, по всему Московскому бассейну – более 112 тысяч.
Водная магистраль над Волоколамским шоссе используется, по большей части, грузовым флотом. Он идет транзитом через Москву с юга на север и наоборот. На этом участке транспортируется около 2 миллиона тонн грузов ежегодно.
10 января произошел прорыв дамбы Канала имени Москвы. Потоки воды хлынули в Тушинский тоннель. Движение под Каналом на Волоколамском шоссе было временно закрыто.
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