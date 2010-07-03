Прогулки по Москве-реке можно будет оплатить смартфоном

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прогулки по Москве-реке на всех теплоходах в скором времени можно будет оплатить с помощью смартфона, банковской карты и карты "Тройка".

"Теперь нет необходимости стоять в очереди за билетами. Экипаж теплохода предложит всем желающим воспользоваться мобильным устройством от Сбербанка для того, чтобы не только приобрести билет, но и оплатить предлагаемые на борту дополнительные услуги безналичным способом", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ПАО "Сбербанк".

Каждое туристическое и прогулочное судно к началу лета оснастят POS-терминалами.

Летняя навигация экскурсионных теплоходов стартовала в конце апреля. По Москве-реке в течение сезона будут ходить порядка 100 теплоходов, принадлежащих 20 компаниям. Вместимость каждого судна варьируется от 20 до 200 человек. Стоимость прогулки для россиян остается на уровне 2017 года – от 400 до 900 рублей за два-три часа.



Как купить прогулку на теплоходе с помощью карты "Тройка"

Пассажирская навигация на Москве-реке, как правило, продолжается до октября. Ее точные сроки зависят от погодных условий. В последние годы у коммерческих компаний появился зимний речной флот, поэтому прогулки не прекращаются в холодное время года.

Сейчас приобрести билеты на речную прогулку можно в кассах на причалах или на сайтах судоходных компаний.

