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Общество

16:18

Число надзорных органов в России предложили сократить

власть общество

Фото: ТАСС/POOL/ Екатерина Штукина

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России в рамках регуляторной гильотины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, такой шаг отвечает концепции по оптимизации численности государственных служащих в стране. "Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы пересмотреть", – подчеркнул министр.

Он добавил, что бизнесмены ждут законов, которые бы определили порядок проведения проверок. "А вот вопрос, кто будет проверять, мне кажется, один из элементов не этих законов, а вообще в целом тех вопросов, которые мы обсуждаем", – заключил Силуанов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, или "регуляторная гильотина", предусматривает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу требований со стороны государства. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Они вступят в силу с 1 января 2021 года.

Ранее социологи выяснили, что больше половины россиян не хотят открывать свой бизнес. Основными причинами такого решения граждане называют отсутствие стартового капитала, налоги, бюрократию, конкуренцию и дефицит необходимых знаний. О своем намерении открыть бизнес в ближайшее время заявили всего 4,3% респондентов.

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