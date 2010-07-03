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Политика

11:53

Путин потребовал следить за исполнением закона об амнистии капиталов

власть экономика политика

Фото: kremlin.ru

Правительство России вместе с объединениями предпринимателей должно внимательно следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов. Декларации по нему не могут использоваться для уголовного преследования предпринимателей, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Президент напомнил, что этот закон "установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования", передает ТАСС.

"Тем не менее такие факты (привлечения к уголовной ответственности. – Прим. ред.) имели место", – сказал Путин.

Также глава государства отметил, что разъяснения по этому вопросу дал президиум Верховного суда РФ. Нужно, чтобы правительство, министерство экономического развития и объединения предпринимателей следили за тем, что происходит на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона об амнистии капиталов. Путин добавил, что этот закон неплохо работает в интересах государства.

30 мая этого года Владимир Путин одобрил изменения в закон об амнистии капиталов, продлив ее до 1 марта 2020 года. Воспользоваться амнистией смогут те, кто переведет деньги в РФ и перерегистрирует активы в специальные административные районы в Приморском крае и Калининградской области.

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