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Происшествия

13:03

Мошенничество при получении кредита на сумму более 1 млрд рублей раскрыли в столице

криминал происшествия

Фото: depositphotos/LUNNO

Полиция пресекла случай мошенничества при получении кредита по фальшивым документам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", заявила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Факт мошенничества удалось доказать сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при содействии ФСБ.

Как отметила Волк, 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных камней и металлов.

Главная цель злоумышленницы, по данным МВД, состояла в получении кредита на сумму более 1 миллиарда рублей. Для этого она предоставила фиктивные документы, где значился фактически отсутствующий в обороте в обеспечительных мерах товар.

Правоохранители организовали свыше 20 обысков в Москве и Подмосковье. Сейчас, как уточнили следователи, женщина находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в краже телефонов у спящих пассажиров МЦК.

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