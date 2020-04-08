СК проверяет информацию о рейдерском захвате квартиры музыканта Виталия Николаева

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проводит проверку после телесюжета о долевом рейдерском захвате квартиры, где живет музыкант Виталий Николаев со своей женой и дочкой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.

Как рассказали СМИ, в квартиру Николаева въехали посторонние мужчины. Как выяснилось, бывший муж супруги Николаева продал свою долю в квартире нескольким людям. Теперь семья Николаева опасается за свою жизнь.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Николаев был солистом в Большом детском хоре с 1975 по 1979 год. Он продолжает писать песни и музыку.

Ранее столичная полиция задержала подозреваемых в вымогательстве у мужчины 500 тысяч рублей. Потерпевший получил крупную сумму денег от продажи своей квартиры, о чем могли знать злоумышленники.