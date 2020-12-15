Мосгорсуд оставил без изменения приговор экс-замглавы ФСИН Коршунову

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Мосгорсуд оставил без изменения приговор в отношении бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова.

"Приговор Замоскворецкого суда Москвы в отношении Коршунова оставлен без изменения", – сообщили в инстанции.

В то же время бывшей замглавы финансово-экономического управления ФСИН Светлане Алексеевой суд снизил наказание. Она приговорена к 7 годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима.

Также Алексееву оштрафуют на 3 миллиона рублей и наложат запрет на работу на государственной службе на 6 лет. Ранее срок заключения составлял 8 лет.

11 марта было принято решение о приговоре в отношении Коршунова. Он получил 9 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии строгого режима.

Коршунова обвинили в растрате средств, полученных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. По версии следствия, он потратил 155 миллионов рублей, используя свое служебное положение. В частности, Коршунов и его коллеги в 2015–2016 годы заключили госконтракты на поставку топлива и сахара по завышенным ценам.

В то же время при оглашении приговора Коршунов был оправдан по обвинению в получении взятки. Это связано с тем, что его причастность к этому не была доказана. Всего с момента задержания Коршунова с 2017 года в его отношении завели шесть уголовных дел. По одному из них, которое касалось хищения более 260 миллионов рублей при производстве обуви для ФСИН, обвиняемого приговорили с 7 годам колонии.