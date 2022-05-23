Бивалютную зону ввели в Херсонской области

Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая. Рубль будет ходить наряду с гривной, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

Рыбоводы РФ в I квартале увеличили выращивание лососей на 13% – почти до 55 тысяч тонн. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

ФАС согласовала цену на препарат от коронавируса двух российских производителей.

