ЕС фактически признал Запорожскую область частью России – ВГА

07:04
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Своим решением о санкциях против военно-гражданской администрации Запорожья Евросоюз фактически признал регион частью России. Такое мнение выразил член главного совета ВГА области Владимир Рогов, комментируя введенные против него санкции.
"Выражаю глубокую признательность чиновникам ЕС и лично фрау Урсуле фон дер Ляйен. <...> В седьмом пакете (санкций. – Прим. ред.) еврочиновники действительно фактически признают территорию Запорожской области частью России", – написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Рогова, поводом так считать стала формулировка его звания в документе. Он отметил, что ЕС поставил под сомнение его принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставил под сомнение саму ВГА.
Накануне в Официальном журнале ЕС был опубликован седьмой пакет санкций против России. Всего под ограничительные меры подпали 57 физических лиц и организаций. В том числе мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов, военно-патриотическое движение "Юнармия", первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и другие.
Также ограничения предусматривают запрет на покупку, импорт или передачу золота, которое является "наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов".
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