В Совфеде допустили присоединение к РФ новых территорий

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Новые территории могут войти в состав Российской Федерации осенью этого года, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что присоединение ДНР и ЛНР к России будет рассмотрено Совфедом после проведения соответствующих референдумов.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что референдум о ее вхождении в состав России может пройти в первой половине сентября.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также заявил, что регион намерен войти в состав России в ближайшее время. По его словам, регион планирует стать полноценным субъектом РФ.