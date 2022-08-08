В СФ рассказали об условиях проведения референдума в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Сенатор Джабаров"

Для проведения референдума по вхождению Запорожской области в состав России регион должен быть освобожден от неонацистов, заявил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"В любом случае для референдума в Запорожье надо обязательно полностью завершить освобождение Запорожской области от неонацистов. Думаю, люди, которые долго жили под неонацистами, сегодня ясно понимают, что так жить больше нельзя", – сообщил он "Парламентской газете".

Сенатор подчеркнул, что Россия не станет отталкивать от себя регионы, которые видят свое будущее в составе РФ. По его мнению, большинство жителей Запорожской области выступят в поддержку вхождения в Россию.

"Запорожцы понимают, что Киев не считает их уже своими гражданами и готов планомерно их уничтожать", – заключил Джабаров.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ.

Член главного совета ВГА области Владимир Рогов сделал акцент на том, что жители данной области и граждане РФ – это один народ. В документе отмечается, что Запорожская область планирует стать полноправным субъектом России.

