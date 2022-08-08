Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме по вхождению в состав РФ

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ. Об этом пишет ТАСС.

Член главного совета ВГА области Владимир Рогов зачитал начало резолюции на форуме "Мы вместе с Россией".

"Мы – участники форума – заявляем, что связываем свое будущее вместе с Россией. <...> Настало время восстановить историческую справедливость. Мы уверены, что в составе России Запорожская область будет защищена от любых посягательств", – сказал он.

Кроме того, Рогов сделал акцент на том, что жители данной области и граждане РФ – это один народ. В документе отмечается, что Запорожская область планирует стать полноправным субъектом России.

Ранее стало известно, что в Запорожской области создали избирком для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Балицкий отметил, что уже ведется подготовительная работа сразу в нескольких плоскостях, одна из которых – законодательная. По его словам, избирком обеспечит прозрачность и легитимность процедуры референдума.

До этого спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что присоединение ДНР и ЛНР к России будет рассмотрено Совфедом после проведения соответствующих референдумов. По ее словам, решение жителей освобожденных территорий Украины по поводу будущего статуса областей будет встречено РФ уважительно.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уважает право Луганской и Донецкой народных республик самостоятельно решать вопрос о своем будущем.