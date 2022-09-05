В Кремле прокомментировали слова Борреля, назвавшего РФ "фашистским государством"

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Суждения главы дипломатии Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о России более не имеют релевантный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС о том, что РФ является "фашистским государством".

"Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер", – цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что Боррель полностью обнуляет себя как дипломат, делая подобные заявления.

Ранее Жозеп Боррель признал усталость граждан от антироссийских санкций.

Он призвал разговаривать с гражданами и разъяснять им, как выглядит ответственность в условиях сегодняшнего украинского кризиса. Кроме того, он выразил уверенность, что необходимо подчеркивать важность усилий по ликвидации энергозависимости от России.

Глава дипломатии ЕС выразил озабоченность из-за российской пропаганды, которая "обвиняет в энергетическом кризисе санкции ЕС". Боррель отметил, что она проникает в правительственные круги и СМИ многих стран.

