Песков прокомментировал заявление Борреля о создании трибунала над гражданами РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о создании трибунала над гражданами РФ. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что в первую очередь, говоря о создании трибунала, Боррелю необходимо обратить внимание на преступления киевского режима в Донбассе начиная с 2014 года.

"В целом европейским дипломатам мы хотели бы порекомендовать обратить внимание начиная с 2014 года на преступления украинского режима, которые могут и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы", – сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также обратил внимание на то, что высказывания Борреля не пользуются популярностью в России. Причиной этому, по словам Пескова, стали непозволительные заявления верховного представителя ЕС.

Ранее Боррель высказался в поддержку инициативы по созданию трибунала над россиянами за их действия на Украине. Он сообщил, что граждан РФ необходимо призвать к ответственности за совершенные действия.

Однако в своем обращении Боррель уточнил, что Россия и Украина не являются участниками Международного уголовного суда, и предложил поискать специальную юрисдикцию. Верховный представитель не внес подробности о том, кто именно должен оказаться под трибуналом. Кроме того, Боррель не упомянул о военных преступлениях, совершенных ВСУ.

