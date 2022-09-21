Песков прокомментировал заявление Борреля о создании трибунала над гражданами РФ

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о создании трибунала над гражданами РФ. Его слова передает РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что в первую очередь, говоря о создании трибунала, Боррелю необходимо обратить внимание на преступления киевского режима в Донбассе начиная с 2014 года.
"В целом европейским дипломатам мы хотели бы порекомендовать обратить внимание начиная с 2014 года на преступления украинского режима, которые могут и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы", – сообщил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также обратил внимание на то, что высказывания Борреля не пользуются популярностью в России. Причиной этому, по словам Пескова, стали непозволительные заявления верховного представителя ЕС.
Ранее Боррель высказался в поддержку инициативы по созданию трибунала над россиянами за их действия на Украине. Он сообщил, что граждан РФ необходимо призвать к ответственности за совершенные действия.
Однако в своем обращении Боррель уточнил, что Россия и Украина не являются участниками Международного уголовного суда, и предложил поискать специальную юрисдикцию. Верховный представитель не внес подробности о том, кто именно должен оказаться под трибуналом. Кроме того, Боррель не упомянул о военных преступлениях, совершенных ВСУ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: