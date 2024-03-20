Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи с тяжелобольным ребенком в Каховке

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Украинский дрон атаковал в Каховке машину скорой помощи, в которой находился тяжелобольной ребенок. Об этом сообщил глава херсонского правительства Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

"В Каховке под удар украинского дрона попала скорая помощь. В машине кроме бригады медиков находился тяжелобольной ребенок. Его везли в больницу", – написал он.

Алексеенко сообщил, что фельдшер и ребенок не пострадали от взрыва боеприпаса, медик на руках понес малыша в больницу. Он уточнил, что состояние водителя выясняется, необходимая помощь будет оказана.

Председатель правительства Херсонской области выразил благодарность каждому, кто несмотря ни на что продолжает выполнять свой долг и помогать людям. Алексеенко подчеркнул, что эта бригада и другие герои-медики будут обязательно представлены к наградам.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО России вечером 19 марта сбили ракету ЗРК С-200 над Курской областью и ракету Patriot в Белгородской области.

До этого три человека пострадали в результате атаки на Белгородскую область. Травмы получили жители села Разумное. Одним из пострадавших оказался ребенок.

