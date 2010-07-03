Музей в честь космонавта Леонова откроют в Кузбассе

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В родном селе Алексея Леонова в Кемеровской области создадут музей в честь космонавта. Об этом говорится на сайте администрации региона.

Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка Западно-Сибирского края. Был восьмым ребенком в семье. Его отец, ветеринар и зоотехник, в 1937 году был репрессирован за конфликт с главой колхоза. В 1939 году отец был реабилитирован, семья переехала в Кемерово. В 1947 году семья переехала по месту работы отца в город Калининград, где его родственники проживают и ныне.

Власти Кузбасса приняли решение, что Листвянка должна стать одной из туристических точек региона.

"В Доме культуры будет организован полноценный музей Алексея Леонова, а само учреждение культуры будет носить его имя (…) Принято решение о реконструкции Дома культуры и прилегающей территории, а также капитальном ремонте дорог, ведущих к Листвянке, вопрос с водоснабжением также будет одним из приоритетных", – уточняется в сообщении.

Памятник космонавту установят на месте бывшей поселковой школы. Еще один монумент будет установлен в реконструированном парке имени космонавта. Тематика скульптуры – стыковка советского и американского космических кораблей "Союз - 19" и "Аполлон" 15 июля 1975 года.

Память космонавта Леонова могут увековечить и в Москве. Председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский заявил, что в городе могут установить памятник.

Легендарный космонавт Алексей Леонов умер на 86 году жизни. По данным СМИ, в последнее время дважды Герой Советского Союза тяжело болел, а 10 октября его доставили в московскую больницу. Алексей Леонов стал первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос. Это случилось в марте 1965 года. Тогда эксперимент чуть не закончился трагедией: в безвоздушном пространстве несовершенный тогда скафандр раздулся из-за разницы давлений, и космонавт с трудом смог попасть обратно на корабль.

Он еще один раз летал на орбиту, а после занял пост заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, где проработал более 20 лет. Леонов также получил признание как художник, его картины на тему космоса широко выставляются и публикуются.

Имя Алексея Архиповича носит один из кратеров на обратной стороне Луны. Кроме того, в его честь названы несколько российских школ и планетарий. Прощание с космонавтом пройдет 15 октября.

