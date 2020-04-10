Эксперты рассказали, может ли коронавирус попасть на МКС

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Несмотря на ситуацию с COVID-19, космонавты продолжают работать и летать на орбиту. Эксперты рассказали Москве 24, существует ли вероятность того, что коронавирус может попасть на Международную космическую станцию (МКС).

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт пояснил, что стопроцентной гарантии от вторжения на космический корабль нежелательных микроорганизмов нет.

"Ясное дело, что сейчас ситуация более опасная, чем обычно. И здесь можно обратиться к опыту, касающемуся невнесения заразы на борт МКС. Не всегда это удавалось, были такие случаи на уровне простуды у космонавтов или ОРВИ", – отметил эксперт.

Однако, по его словам, даже до пандемии коронавируса космонавтов всегда отправляли на карантин, чтобы избежать каких-либо болезней в космосе.

"Все понимают, что если экипаж отправится туда вместе с больным человеком, то ничего хорошего не выйдет. Это в значительной мере ставит под удар всю экспедицию. Очень серьезные команды за этим следят, это специалисты на уровне медико-биологического института, они этим занимаются постоянно", – добавил Эйсмонт.





Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Здесь нужно надеяться на профессиональную компетентность тех людей, которые готовят экипаж к полету на МКС. Я думаю, что они могут позаботиться о том, чтобы ничего страшного по типу распространения коронавируса не произошло на борту.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в разговоре с Москвой 24 добавил, что атмосфера внутри космического корабля ничем не отличается от других ограниченных пространств, например от подводной лодки.

"Я думаю, что невесомость на свойства вируса никак не влияет. Конечно, нулевого риска не существует, но его стоит рассматривать как ничтожный в этой ситуации", – подчеркнул специалист.





Денис Колбасов директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Если те, кто стартует в корабле, находились до этого на карантине на протяжении одного месяца и при этом проводились лабораторные тестирования с отрицательным результатом на коронавирус, то никакой опасности нет.

По его мнению, специалисты, которые готовят экипаж и корабль к запуску в космос, полностью оценивают все риски и предпринимают все надлежащие меры для того, чтобы предотвратить "даже минимальную возможность такого сценария".

9 апреля на МКС прибыл корабль "Союз МС-16". В составе экипажа два россиянина – Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Из-за ситуации с коронавирусом они целый месяц до старта провели на карантине. Также им пришлось отказаться от ряда мероприятий, в том числе от проводов родственниками. А на пресс-конференции перед полетом космонавтов и журналистов разделяло защитное стекло.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 1,4 миллиона человек, свыше 85 тысячи скончалось. В России общее число зараженных составляет 11 917 человек в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.