Музей космонавтики запустит онлайн-проект "Поехали вместе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный музей космонавтики организует онлайн-проект "Поехали вместе", передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в ходе онлайн-встреч с российскими выставочными площадками зрителям расскажут о коллекциях аналогичных музеев в Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге и Клину.

Для участия нужно заранее зарегистрироваться на сайте музея. Программа стартует в пятницу, 24 апреля. Прямые включения из музеев продолжительностью около часа будут идти раз в неделю.

На первой встрече пользователей познакомят с уникальными экспонатами. Так, можно будет увидеть скафандр российского космонавта Сергея Прокопьева, совершившего два выхода в открытый космос.

Ранее ВДНХ пригласила желающих на литературные онлайн-встречи в рамках Всемирного дня книг и авторского права, который отмечается 23 апреля.