ВДНХ пригласила на литературные онлайн-встречи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ пригласила желающих на литературные онлайн-встречи в рамках Всемирного дня книг и авторского права, который отмечается 23 апреля.

В 12:00 в социальных сетях "Москвариума" состоится встреча с детским писателем Анной Гончаровой. Она представит зрителям свою новую книгу "Еня и Еля в гостях у Москвы", а также прочитает сказку "Подводный мир".

В 19:00 экскурсовод центра славянской письменности "Слово" Дмитрий Тараторин прочтет тексты из Ефросиньевского сборника, составленного монахом Кирилло-Белозерского монастыря в конце XV века.

Кроме того, ведущий расскажет о том, что Дракула был персонажем произведения древнерусской литературы "Сказание о Дракуле воеводе", написанной в конце XV века, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее ВДНХ подготовила виртуальную экскурсию по крышам павильонов к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест.