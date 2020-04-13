Посвященные Дню Победы материалы добавят в медиатеку ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Посвященные Дню Победы и Великой Отечественной войне материалы оцифруют и добавят в медиатеку музея ВДНХ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, более 700 новых документов появится в открытом доступе к маю. Ознакомиться с материалами можно будет на сайте медиатеки музея ВДНХ.
В материале говорится, что все желающие смогут почитать о концертах, выставках, встречах с ветеранами и других праздничных мероприятиях, которые проходили на ВДНХ в разные годы.
Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, документы из архивного фонда отбирались вручную.
"В уникальную подборку вошли статьи, новости и заметки из печатных изданий выставки разных лет: газет "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка", "За передовой опыт", "Строитель выставки", журналов "На этой неделе", "Новости ВДНХ СССР", – говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.
После оцифровки документы появятся на сайте медиатеки ВДНХ в специальном разделе "Великая Отечественная война".
Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941–1945 годов.
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