Посвященные Дню Победы материалы добавят в медиатеку ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посвященные Дню Победы и Великой Отечественной войне материалы оцифруют и добавят в медиатеку музея ВДНХ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, более 700 новых документов появится в открытом доступе к маю. Ознакомиться с материалами можно будет на сайте медиатеки музея ВДНХ.

В материале говорится, что все желающие смогут почитать о концертах, выставках, встречах с ветеранами и других праздничных мероприятиях, которые проходили на ВДНХ в разные годы.

Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, документы из архивного фонда отбирались вручную.

"В уникальную подборку вошли статьи, новости и заметки из печатных изданий выставки разных лет: газет "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка", "За передовой опыт", "Строитель выставки", журналов "На этой неделе", "Новости ВДНХ СССР", – говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

После оцифровки документы появятся на сайте медиатеки ВДНХ в специальном разделе "Великая Отечественная война".

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941–1945 годов.

