Ракета "Рокот" успешно стартовала с космодрома Плесецк – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения произвела успешный старт с космодрома Плесецк. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что все предстартовые операции, а также старт ракеты производились в штатном режиме. Контроль за пуском и полетом осуществляют наземные средства.

Нынешний запуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк стал вторым в нынешнем году. Предыдущий пуск был успешно произведен 30 августа.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Она сделана Центром имени Хруничева.

Первый пуск ракеты "Рокот" был произведен с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего до сегодняшнего дня было проведено 30 запусков. За это время ракеты вывели на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.

Ранее новый военный спутник был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1в". Отмечалось, что специальная оптическая аппаратура, которая имеется на борту корабля, может производить съемку поверхности Земли.