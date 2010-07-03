Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

00:59

Новый военный спутник успешно выведен на орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1в"

наука безопасность

Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Новый военный спутник успешно выведен на орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1в"

Специальная оптическая аппаратура, которая имеется на борту корабля, может производить съемку поверхности Земли

Космический спутник, запущенный в интересах российских военных с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту в расчетное время. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников", – подчеркнули в пресс-службе.

Известно, что специальная оптическая аппаратура, которая имеется на борту корабля, может производить съемку поверхности Земли.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты "Союз-2.1в". Это произошло в 21:00 по московскому времени. Данный пуск стал вторым для ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" за текущий год.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика