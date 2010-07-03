Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Новый военный спутник успешно выведен на орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1в"

Специальная оптическая аппаратура, которая имеется на борту корабля, может производить съемку поверхности Земли

Космический спутник, запущенный в интересах российских военных с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту в расчетное время. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников", – подчеркнули в пресс-службе.

Известно, что специальная оптическая аппаратура, которая имеется на борту корабля, может производить съемку поверхности Земли.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты "Союз-2.1в". Это произошло в 21:00 по московскому времени. Данный пуск стал вторым для ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" за текущий год.