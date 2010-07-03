Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Фото: ТАСС/ZUMA/Nasa

Российский военный спутник, входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС.

Аппарат сошел с орбиты в ночь с пятницы на субботу, последний раз его фиксировали на высоте около 80 километров.

Спутник мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, информация об этом передавалась на Землю. Спутник запустили с космодрома Плесецк в 2006 году на высокую эллиптическую орбиту.

Ранее сообщалось, что в России появится собственная спутниковая система телефонной связи. Развертывание отечественной спутниковой системы начнется в 2024 году. Орбитальная группировка будет насчитывать около 28 спутников.

В настоящее время спутниковая связь в России доступна лишь через иностранные орбитальные группировки. Услугами американского оператора пользуется даже Минобороны.

