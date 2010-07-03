Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

11:11

В России появится собственная спутниковая система телефонной связи

технологии общество

Фото: depositphotos/cookelma

В России появится собственная спутниковая система телефонной связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генерального директора компании "Гонец" Олега Химочко.

Развертывание отечественной спутниковой системы начнется в 2024 году. Орбитальная группировка будет насчитывать около 28 спутников.

В настоящее время спутниковая связь в России доступна лишь через иностранные орбитальные группировки. Услугами американского оператора пользуется даже министерство обороны РФ.

Новая система будет обрабатывать большое количество данных, отслеживать состояние различных объектов и создавать автоматизированные подсистемы в различных отраслях социально-экономической сферы. По словам разработчиков, отечественная спутниковая система будет крайне востребована в энергетической, нефтегазовой и транспортной сферах.

Ранее сообщалось, что в 2012 году "Газпрому" отключили через спутник мобильные компрессорные станции, произведенный австрийской компанией LMF. В связи с этим компании пришлось разрабатывать отечественный аналог. Опытный образец уже создан в Татарстане.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика