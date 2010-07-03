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В России появится собственная спутниковая система телефонной связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генерального директора компании "Гонец" Олега Химочко.

Развертывание отечественной спутниковой системы начнется в 2024 году. Орбитальная группировка будет насчитывать около 28 спутников.

В настоящее время спутниковая связь в России доступна лишь через иностранные орбитальные группировки. Услугами американского оператора пользуется даже министерство обороны РФ.

Новая система будет обрабатывать большое количество данных, отслеживать состояние различных объектов и создавать автоматизированные подсистемы в различных отраслях социально-экономической сферы. По словам разработчиков, отечественная спутниковая система будет крайне востребована в энергетической, нефтегазовой и транспортной сферах.

Ранее сообщалось, что в 2012 году "Газпрому" отключили через спутник мобильные компрессорные станции, произведенный австрийской компанией LMF. В связи с этим компании пришлось разрабатывать отечественный аналог. Опытный образец уже создан в Татарстане.

