"Газпрому" через спутник отключили иностранную технику

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В 2012 году "Газпрому" отключили через спутник мобильные компрессорные станции (МКС), произведенный австрийской компанией LMF.

В связи с этим пришлось разрабатывать отечественный аналог. Как сообщили в госкорпорации, опытный образец уже создан в Татарстан на предприятии НПП "Компрессор".

Отмечается, что МКС использовались при ремонте газопроводов. Производитель дистанционно отключил станции в процессе испытаний, передает РИА Новости.

Замглавы правления "Газпрома" Виталий Маркелов подчеркнул, что российские станции имеют более высокие экономические показатели, чем LMF.

В 2017 году немецкий концерн Siemens объявил о разрыве соглашений с российскими компаниями в области поставок оборудования для электростанций.

Причиной стало известие о том, что четыре турбины, предназначенные для Тамани, поставили в Крым. В Siemens предложили выкупить турбины, но получили отказ.