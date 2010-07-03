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Москва 24

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Экономика

06:33

"Газпрому" через спутник отключили иностранную технику

экономика технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2012 году "Газпрому" отключили через спутник мобильные компрессорные станции (МКС), произведенный австрийской компанией LMF.

В связи с этим пришлось разрабатывать отечественный аналог. Как сообщили в госкорпорации, опытный образец уже создан в Татарстан на предприятии НПП "Компрессор".

Отмечается, что МКС использовались при ремонте газопроводов. Производитель дистанционно отключил станции в процессе испытаний, передает РИА Новости.

Замглавы правления "Газпрома" Виталий Маркелов подчеркнул, что российские станции имеют более высокие экономические показатели, чем LMF.

В 2017 году немецкий концерн Siemens объявил о разрыве соглашений с российскими компаниями в области поставок оборудования для электростанций.

Причиной стало известие о том, что четыре турбины, предназначенные для Тамани, поставили в Крым. В Siemens предложили выкупить турбины, но получили отказ.

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