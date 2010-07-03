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Наука

25 ноября, 22:28

Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты "Союз-2.1в"

наука

Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Блок выведения вместе со спутником в интересах Минобороны России штатно отделился от стартовавшей с Плесецка ракеты-носителя "Союз-2.1в". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

В министерстве обороны заявили, что головная часть ракеты в составе блока выведения "Волга" и космического аппарата отделилась от второй ступени "Союз-2.1в" в штатном режиме. Это произошло в 21:00. Отмечается, что выведение аппарата на орбиту займет несколько часов.

"Союз-2.1в" стартовал в понедельник, 25 ноября, в 20:52 (по Москве) с космодрома Плесецк в Архангельской области. Предстартовые операции и старт "Союза-2.1в" прошли в штатном режиме.

Это второй пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" в 2019 году. Предыдущий запуск прошел с северного космодрома 10 июля 2019 года.

Специалисты отмечают, что "Союз-2" пришел на смену "Союзу-У", который использовали с 1973 по 2012 год. Всего за это время с Плесецка произвели 435 пусков "Союза-У". Ракета этого типа вывела на орбиту 430 космических аппаратов разного назначения.

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