Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины – СМИ

09:11
Фото: ГКНПЦ имени Хруничева
Центр имени Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот", сообщает РИА Новости.
По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, новая ракета, получившая название "Рокот-М", будет строиться на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Такой контракт подписали Минобороны и Центр имени Хруничева.
Ранее стало известно, что в РФ ведется разработка ракеты "Рокот-2" с отечественной системой управления. Она должна заменить ракету, которая раньше создавалась в Харькове. После 2014 года Украина прекратила поставки нужной аппаратуры, что затруднило проведение пусков носителей.
По некоторым данным, общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-2" составит 3,4 миллиарда рублей.
Первый пуск ракеты "Рокот" был произведен с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего по программе провели уже 35 пусков ракеты, на орбиту вывели 75 космических аппаратов различного назначения.
Программу завершили 27 декабря 2019 года, когда ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения произвела успешный старт с космодрома Плесецк.
Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Она сделана Центром имени Хруничева.
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