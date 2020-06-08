Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины – СМИ

Центр имени Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот", сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, новая ракета, получившая название "Рокот-М", будет строиться на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Такой контракт подписали Минобороны и Центр имени Хруничева.

Ранее стало известно, что в РФ ведется разработка ракеты "Рокот-2" с отечественной системой управления. Она должна заменить ракету, которая раньше создавалась в Харькове. После 2014 года Украина прекратила поставки нужной аппаратуры, что затруднило проведение пусков носителей.

По некоторым данным, общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-2" составит 3,4 миллиарда рублей.

Первый пуск ракеты "Рокот" был произведен с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего по программе провели уже 35 пусков ракеты, на орбиту вывели 75 космических аппаратов различного назначения.

Программу завершили 27 декабря 2019 года, когда ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения произвела успешный старт с космодрома Плесецк.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Она сделана Центром имени Хруничева.