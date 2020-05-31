На Украине испытали ракеты "Нептун"

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На Украине объявили об успешном испытании ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун". Почти в одно время они уничтожили две цели, передает РИА Новости.

Испытания проводились на полигоне Алибей под Одессой. Боевые пуски были осуществлены по двум целям в Черном море. Интервал запуска был 2 секунды.

Уточняется, что одна цель была расположена на расстоянии 85 километров от полигона, вторая – на удаленности в 110 километров. За несколько километров до целей ракеты снизились и произвели расчет оптимальной точки поражения.

Ранее стало известно, когда состоится первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон". По предварительным данным, пуск произведут с борта атомной подводной лодки "Белгород". Согласно планам, его намереваются произвести нынешней осенью.