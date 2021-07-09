В Великобритании заявили о риске третьей мировой войны из-за России и НАТО

09 июля, 23:55
Фото: depositphotos/borkus
Следует опасаться третьей мировой войны из-за учений НАТО в Черном море и захода трех российских атомных подлодок в Балтику, считает журналистка из Великобритании Имоджен Броддик.
"Следует опасаться третьей мировой, ведь российские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль – в Черном", – написала она в своей статье для газеты The Sun.
В публикации отмечается, что на Балтике впервые будут находиться сразу три российские атомные субмарины, что, по мнению Броддик, является "демонстрацией силы" России.
При этом подводные лодки "Орел", "Князь Владимир" и "Вепрь" 6 июля вошли в Балтийское море для участия в Главном военном-морском параде в Санкт-Петербурге, а учения НАТО Sea Breeze в Черном море должны завершиться в субботу, 10 июля.
Ранее болгарский бригадный генерал Валентин Цанков заявил, что Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил стран НАТО и России. По его словам, проходящие там регулярно учения позволяют сторонам набраться опыта практически реальных боевых действий, что несет риск столкновения между РФ и Североатлантическим Альянсом.
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