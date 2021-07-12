Зеленский заявил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе

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США следовало бы привлечь к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Относительно привлечения президента Джо Байдена к "нормандскому формату" (Германия, Россия, Украина и Франция) – мы не успели это обсудить. Но я действительно хотел бы, чтобы Соединенные Штаты помогали нам в решении вопроса мирного, именно мирного урегулирования в Донбассе, и деоккупации наших территорий", – цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее в российском МИД заявили, что РФ допускает подключение Соединенных Штатов к переговорам по Украине лишь в том случае, если США смогут повлиять на выполнение Киевом Минских соглашений. В то же время в ведомстве считают, что при нынешнем подходе американцам "на Украине делать нечего".

