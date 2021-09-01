Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет

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Президент США Джо Байден не будет проводить совместную пресс-конференцию со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров, которые пройдут в Овальном зале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание американского лидера.

В расписании, которое распространила пресс-служба Белого дома, говорится, что Байден в ходе встречи подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ в Донбассе и Крыму, а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ в стране.

А после встречи с Зеленским в расписании Байдена значится еженедельный экономический брифинг.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с Байденом, которые состоятся 1 сентября.

Отмечается, что переговоры Зеленского и Байдена были перенесены с 31 августа на 1 сентября. Данную просьбу ранее озвучил Белый дом, так как 31 августа станет завершающим днем вывода американских войск из Афганистана.