Директор ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским – СМИ

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Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями разведсообщества этой страны. Об этом со ссылкой источники в американской администрации сообщает CNN.

По информации телекомпании, встреча была спланирована заранее, а не вызвана какими-то экстренными обстоятельствами. Отмечается, что темой беседы стала вероятность вторжения России на Украину.

Ранее в Верховной раде заявили, что Зеленского вызывали "на ковер" к главе разведки Великобритании Ричарду Муру по вопросу отношения Киева к Минску. По словам депутата украинского парламента Ильи Кивы, президенту страны были даны директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии.

Он также добавил, что после этого визита в базе Рады появился законопроект о прекращении дипломатических отношений между Киевом и Минском. Он отметил, что такие действия со стороны Украины по отношению к Белоруссии не поддаются никаким оправданиям.