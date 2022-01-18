Директор ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским – СМИ

05:49
Фото: depositphotos/JaneUK
Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями разведсообщества этой страны. Об этом со ссылкой источники в американской администрации сообщает CNN.
По информации телекомпании, встреча была спланирована заранее, а не вызвана какими-то экстренными обстоятельствами. Отмечается, что темой беседы стала вероятность вторжения России на Украину.
Ранее в Верховной раде заявили, что Зеленского вызывали "на ковер" к главе разведки Великобритании Ричарду Муру по вопросу отношения Киева к Минску. По словам депутата украинского парламента Ильи Кивы, президенту страны были даны директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии.
Он также добавил, что после этого визита в базе Рады появился законопроект о прекращении дипломатических отношений между Киевом и Минском. Он отметил, что такие действия со стороны Украины по отношению к Белоруссии не поддаются никаким оправданиям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: