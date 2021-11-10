МИД Украины пригрозил Минску непоправимыми последствиями в случае признания Крыма

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В МИД Украины отреагировали на заявление министра иностранных дел Белоруссии о принадлежности Крыма.

Ранее Владимир Макей заявил, что позиция Минска по полуострову остается прежней. По его словам, в Белоруссии понимают, что Крым является российской территорией.

"Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", – подчеркнул в ответ на это пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, его слова приводит "РБК-Украина".

Николенко выразил надежду, что в белорусские власти отдают себе отчет в заявлениях. Также он предположил, что Минск не допустит шагов, которые будут противоречить нормам международного права.

В начале ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Крым в День народного единства. Российский лидер в ответ подчеркнул, что будет рад видеть своего коллегу на полуострове.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым.