Глава МИД Белоруссии назвал Крым российской территорией

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Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал Крым частью России.

"Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", – цитирует его РИА Новости.

В начале ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Крым в День народного единства. Российский лидер в ответ подчеркнул, что будет рад видеть своего коллегу на полуострове.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым.