Песков заявил, что западная дипломатия подвергается эрозии

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Западная чистая дипломатия подвергается эрозии, но нужно под это подстраиваться, совершенствоваться и повышать свою эффективность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, необходимо полагаться на "силу слова и слова силы". В этом случае, отметил Песков, все вместе будет работать.

Ранее Песков заявил, что надежды Михаила Горбачева на мир между Россией и Западом так и не оправдались. По его словам, политик приложил усилия для завершения холодной войны и надеялся на установление мира во взаимоотношениях РФ и Запада. Однако "кровожадность наших оппонентов проявила себя", отметил Песков.

