В МИД заявили, что НАТО не может жить без врага

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НАТО не может жить без врага, и теперь в поиске новых объектов организация продвигается в Азию, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

"НАТО – такая организация, которая умрет без врага. Самое главное – создавать образ противника, придвигаясь к границам этого потенциального противника", – подчеркнул он.

Грушко отметил, что Альянс объявил Азию зоной своих интересов, а зону своей обороны отодвинули до границ Китая.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО претендует на ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Североатлантический альянс перестал заявлять о своей оборонительной роли. Министр добавил, что НАТО был оборонительным Альянсом во времена СССР и Варшавского договора.

Он подчеркнул, что Альянс уже сдвигает линию обороны к Южно-Китайскому морю. Лавров напомнил, что США и НАТО выдвинули концепцию Индо-Тихоокеанской стратегии, форматы которой конкурируют с созданными вокруг АСЕАН инклюзивными структурами. Кроме того, по мнению министра, они предполагают милитаризацию этого региона с целью сдерживать Китай и российские интересы в АТР.

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