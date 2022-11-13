Лавров заявил, что НАТО претендует на ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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НАТО претендует на ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Восточноазиатском саммите.

По его словам, Североатлантический альянс перестал заявлять о своей оборонительной роли. Министр добавил, что НАТО был оборонительным альянсом во времена СССР и Варшавского договора.

"С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза – непонятно, от кого они оборонялись, – они эту линию обороны передвигали вплотную к нашим границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Он подчеркнул, что Альянс уже сдвигает линию обороны к Южно-Китайскому морю.

Лавров напомнил, что США и НАТО выдвинули концепцию Индо-Тихоокеанской стратегии, форматы которой конкурируют с созданным вокруг АСЕАН инклюзивными структурами. Кроме того, по мнению министра, они предполагают милитаризацию этого региона с целью сдерживать Китай и российские интересы в АТР.

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