Развитие армейского взаимодействия РФ и КНР несет для США невиданную угрозу – СМИ

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Развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем во время стратегических учений "Восток-2022" представляет угрозу для Соединенных Штатов, пишет издание The National Interest.
Автор статьи Крис Осборн считает, что возможность эффективного обмена информации между различными родами войск объединенных сил Москвы и Пекина станет поводом для беспрецедентного беспокойства у чиновников Пентагона. Он также заявил, что угроза для США может вырасти, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях.
"Это очень желательная способность, которую силы НАТО продолжают оттачивать. <...> Без возможности эффективного обмена информацией между областями и сухопутными армиями разных стран объединенные российско-китайские силы были бы гораздо менее опасными", – говорится в публикации.
Ранее журналист британской газеты The Mirror Ханна Левен заявила, что то, как Владимир Путин вел себя во время наблюдения за ходом учений "Восток-2022", говорит о полной боевой готовности российской армии, несмотря на затраты от проведения специальной военной операции на Украине.
До этого в Британии заявили, что командно-штабные учения "Восток-2022" станут демонстрацией тесного военного сотрудничества России с Китаем и ответом на поддержку западными странами Украины и Тайваня. Там также выразили опасения, что в ходе учений Москва и Пекин могут объявить о создании официального военного альянса.
Перед началом учений "Восток-2022" немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что США и Евросоюз обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Китая. В публикации утверждалось, что усиливающаяся интеграция Москвы и Пекина бросает вызов мировому порядку.
Российские и китайские боевые корабли провели совместные учения "Восток-2022"
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