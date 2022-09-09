На "Востоке-2022" отработали отражение агрессии против России

17:59
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ
В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" было отработано применение коалиционной группировки войск для отражения агрессии против России, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин, которого цитирует РИА Новости.
Он рассказал, что учение проводилось в два этапа. На первом этапе обучаемые уточнили решение на применение войск в стратегической операции, поставили задачи, разработали документы плана операции на дальнейшие действия.
На втором этапе они уже отработали вопросы управления войсками в ходе отражения агрессии против РФ, применения коалиционной группировки войск и восстановления территориальной целостности государства.
На учениях разработали условное государственно-территориальное деление и предусмотрели образование условных коалиций в составе противоборствующих сторон. Фомин добавил, что военные потренировались в управлении войсками при отражении воздушных ударов, в совместном огневом поражении, а также в высадке тактических воздушных десантов.
Кроме того, Россия и Китай отработали совместные действия боевых кораблей и авиации. В рамках маневров, в частности, было отработано нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.
В учениях совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Таджикистан.
Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео из наблюдательного пункта во время учений "Восток-2022". Учения на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей проходили с 1 по 7 сентября.
По данным Минобороны, в них были задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей. От государств-членов ОДКБ, ШОС и других стран в учении приняли участие более двух тысяч человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: