На "Востоке-2022" отработали отражение агрессии против России

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" было отработано применение коалиционной группировки войск для отражения агрессии против России, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин, которого цитирует РИА Новости.

Он рассказал, что учение проводилось в два этапа. На первом этапе обучаемые уточнили решение на применение войск в стратегической операции, поставили задачи, разработали документы плана операции на дальнейшие действия.

На втором этапе они уже отработали вопросы управления войсками в ходе отражения агрессии против РФ, применения коалиционной группировки войск и восстановления территориальной целостности государства.

На учениях разработали условное государственно-территориальное деление и предусмотрели образование условных коалиций в составе противоборствующих сторон. Фомин добавил, что военные потренировались в управлении войсками при отражении воздушных ударов, в совместном огневом поражении, а также в высадке тактических воздушных десантов.

Кроме того, Россия и Китай отработали совместные действия боевых кораблей и авиации. В рамках маневров, в частности, было отработано нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.

В учениях совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Таджикистан.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео из наблюдательного пункта во время учений "Восток-2022". Учения на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей проходили с 1 по 7 сентября.

По данным Минобороны, в них были задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей. От государств-членов ОДКБ, ШОС и других стран в учении приняли участие более двух тысяч человек.

