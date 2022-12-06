Песков заявил, что спецслужбы Запада всегда агрессивно работали против России

Фото: kremlin.ru

У российской контрразведки всегда было много работы, поскольку РФ никогда не оставляли в покое, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России и сейчас продолжают это делать.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада давно противостояли России, которая не собиралась жертвовать своим суверенитетом, а после воссоединения с Крымом стало очевидно, что они планируют обнулить все результаты развития РФ за последнее время.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что функции послушного орудия в руках коллективного Запада выполняет некогда процветающая Украина, которая стала фашистским государством. Он отметил, что сейчас Россия с оружием в руках борется с этим абсолютным злом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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