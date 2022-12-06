Офицер ЦРУ в отставке заявил о желании Киева вовлечь НАТО в конфликт с Россией

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Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ждет опрометчивого шага со стороны России, чтобы втянуть НАТО в конфликт.

"Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США", – сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джиральди также отметил, что власти Украины уже пытались вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией, обвиняя в причастности к падению ракеты в Польше.

Ранее офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года.

При этом он уверен, что ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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